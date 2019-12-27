كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس البرازيلي يوقع قانونا ينهي الاحتجاز التأديبي للشرطة العسكرية ورجال الإطفاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الرئيس البرازيلى، جير بولسونارو، مشروع قانون يلغي قانون السجن كعقوبة على الشرطة العسكرية ورجال الإطفاء المدانين بجرائم تأديبية، وفقا لما ذكرته الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة.

جميع الولايات البرازيلية لديها 12 شهرًا لتنفيذ التغييرات اللازمة في تشريعاتها.

وفي سياق منفصل، أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، خروج الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من المستشفى، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر، عقب تلقيه العلاج بعد سقوط في حمام القصر الرئاسي.

ونقلت وكالة بلومبرج، عن الرئاسة البرازيلية القول إن بولسونارو 64 عاماً أمضى ليلة هادئة وغادر مستشفى القوات المسلحة في برازيليا بعد أن خضع للملاحظة لمدة عشر ساعات.

وكان قد جرى نقل بولسونارو للمستشفى مساء الاثنين 23 ديسمبر عقب سقوطه في حمام القصر الرئاسي.

ولم يتعرض الرئيس لأذى، وأوصى الأطباء بأن يلتزم بالراحة في منزله بعد خروجه من المستشفى.

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ويذكر أنه جرى انتخاب بولسونارو 64 عاماً لتولي رئاسة البرازيل العام الماضي.

وجرى نقل بولسونارو أكثر من مرة للمستشفى منذ تعرضه للطعن خلال مسيرة انتخابية في سبتمبر 2018.

وقال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إنه فقد الذاكرة لفترة وجيزة عقب سقوطه في مقر إقامته بالعاصمة برازيليا في وقت سابق من الأسبوع.

وكشف المكتب الرئاسي يوم الاثنين 23 ديسمبر، أن بولسونارو (64 عاما) تعرض للسقوط ونقل إلى المستشفى لإجراء فحص تصويري للمخ، لم يتم الكشف خلاله عن أي شيء غير طبيعي. وأمضى بولسونارو تلك الليلة في المستشفى وخرج منها يوم الثلاثاء 24 ديسمبر.

وقال بولسونارو لشبكة تلفزيون (باند) مساء الثلاثاء 24 ديسمبر: "فقدت الذاكرة بشكل جزئي. تمكنت صباح اليوم من استعادة الكثير.. أنا الآن بخير. لم أكن أعرف، على سبيل المثال، ما الذي فعلته في اليوم السابق".

ومنذ سبتمبر 2018، خضع بولسونارو لأربع عمليات جراحية بسبب هجوم بسكين تعرض له خلال الحملة الانتخابية.

وفي الآونة الأخيرة، قال بولسونارو أيضا للصحفيين إن من المحتمل أن يكون مصابا بسرطان الجلد، لكن الاحتمال استبعد بعد إجراء الفحوص اللازمة.