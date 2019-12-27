كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعتقل 5 يشتبه في أنهم من متشددي القاعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت باكستان خمسة يشتبه في أنهم متشددون من تنظيم القاعدة يخططون لشن هجوم على أفراد الأمن، حسبما أعلنت السلطات في ولاية البنجاب بشرق باكستان، اليوم الجمعة.

وقالت إدارة مكافحة الإرهاب في ولاية البنجاب، إن الحملة الأمنية في مدينة جوجرانوالا هاجمت خلية إعلامية وشبكة تمويل مهمة للجهاديين، كما أوردت وكالة "رويترز".

ونتج عن الحملة، أنه تم العثور على أجهزة الكمبيوتر المحمولة مع البيانات المشفرة، والهواتف المحمولة، والمطابع، والمتفجرات، وخمس بنادق من طراز الكلاشينكوف والذخيرة والنقد.

وأضاف بيان الشرطة: "كانوا يخططون لشن هجوم على مسؤولي إنفاذ القانون في جوجرانوالا"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن المؤامرة.

وأوضحت أن جماعة جوجرانوالا انتقلت مؤخرًا من كراتشي وتدير عمليات إعلامية لتنظيم القاعدة لشبه القارة الهندية وترسل اموالا إلى القيادة المركزية في أفغانستان.

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وتقول الحكومة الباكستانية، إن عدد المسلحين في البلاد قد انخفض بسبب حملة الجيش.

على مدى سنوات، سيطر المسلحون على المناطق الشمالية الغربية النائية على الحدود الأفغانية، لكن بعضهم أنشأ أيضًا شبكات في البنجاب، وهي المقاطعة الأكثر ثراءً والأكثر اكتظاظًا بالسكان في باكستان.

قتل أسامة بن لادن مؤسس القاعدة في عملية أمريكية في باكستان عام 2011.

وفي سياق منفصل، تعرضت شرطة باكستان ترافق فريق تطعيم ضد شلل الأطفال، يوم الأربعاء 18 ديسمبر، لهجوم مسلح، مما تسبب في مقتل شرطيين، وتعليق حملة في منطقة بشمال شرق باكستان يتوطن فيها المرض.

ووقعت هجمات سابقة بإيعاز من رجال دين متشددين ينشرون شائعات كاذبة عن تلك التطعيمات. وجاء أحدث تلك الهجمات في وقت تزايدت فيه حالات الإصابة بشلل الأطفال في باكستان من 12 إلى ما يفوق المئة في العام المنصرم مما يجعلها إحدى ثلاث دول فقط يتوطن فيها ذلك المرض في العالم.