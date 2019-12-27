مدرب بيترو الأنغولي: مباراة الوداد صعبة وهدفنا العودة بنتيجة إيجابية من المغرب – فيديو

لم يخف توني كوسانو، مدرب فريق بيترو أتليتيكو الأنغولي، تخوفه من قوة وتجربة فريق الوداد البيضاوي، خصمه في ثالث مباريات دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك قبل المباراة التي ستجمع بينهما، يوم غد السبت، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وقال كوسانو، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة بالدار البيضاء، إن ” الضغط سيكون مسلطا بالخصوص على فريقه، الذي سيكون مجبرا على العودة بنتيجة إيجابية من المغرب، بحكم النتائج اتي حققها في المباراتين السابقتين”.
وأكد المتحدث ذاته، على أن ” العودة بنتيجة إيجابية من المغرب، سيعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبين، من أجل مناقشة مباراة العودة في أنغولا بكل ثقة، وبالتالي الحفاظ على حظوظ التأهل للدور الموالي”.
وشدد مدرب الفريق الأنغولي بأن صعوبة النزال تكمن أيضا ” في رغبة الوداد الكبيرة أيضا في الفوز وتحقيق أول انتصار له في دور المجموعات”.
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