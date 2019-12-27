الأمن يفكك شبكة للهجرة في القنيطرة ويوقف ثلاثة أشخاص

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن المهدية بالقنيطرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث التمهيدية، المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من توقيف المشتبه فيهم داخل منزل بمدينة القنيطرة، وبرفقتهم 6 مرشحين للهجرة، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و53 سنة، في حين مكنت إجراءات التفتيش من حجز سيارة للكراء، ومبلغ مالي يقدر بـ48 ألفا و700 درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات تنقيط المشتبه فيهم، المتورطين في تنظيم الهجرة غير الشرعية بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني، أوضحت أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف الشرطة القضائية بمدينة بني ملال، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمنظمين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين تم الاستماع إلى المرشحين، الراغبين في الهجرة غير المشروعة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف، والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكشف جميع المساهمين، والمشاركين الضالعين في هذه الشبكة الإجرامية.