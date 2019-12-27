صحيفة سعودية تكشف سبب رحيل داكوستا عن الاتحاد ومغادرة البلاد

عائشة مجيب – صحفية متدربة

كشفت صحيفة “الرياضية السعودية”، اليوم الجمعة، عن سبب رغبة الدولي المغربي مروان داكوستا في فك ارتباطه مع نادي الاتحاد السعودي.

وحسب الصحيفة، فإن مدافع الاتحاد لم يتسلم منح استثنائية في عقده، تصل لـ250 ألف يورو، والتي تتضمن مكافأة الشباك النظيفة، ومكافأة أخرى تدعى عدم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

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وغادر مروان داكوستا الأراضي السعودية، واتجه لأروبا في الأيام الماضية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ورغبته في فسخ عقده مع النادي السعودي.

وخاض داكوستا مباراته الأخيرة رفقة نادي الاتحاد السعودي بعد انهزامه أمام فريق الفيصلي، برسم الجولة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان.

يشار إلى أن مروان داكوستا انضم لصفوف نادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي، بعقد يمتد لموسمين ونصف.