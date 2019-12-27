مندوبية التخطيط تؤكد فشل المخطط الأخضر.. خفض لفرص الشغل وإنتاج أقل من المتوقع بـ3100 مليار

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير جديد، أن مخطط المغرب الأخضر الذي يشرف عليه وزير الفلاحة عزيز أخنوش، قد فشل في الوصول إلى أهدافه المسطرة سواء تعلق الأمر بحجم الإنتاج أو بفرص الشغل التي وعد بتوفيرها.

وجاء ذلك في تقرير حول “أية آفاق للتبعية الغذائية للمغرب بحلول عام 2025” بالعدد الأخير من “مختصرات المندوبية للتخطيط”، الذي صدر أمس الخميس، والذي أكدت فيه أن الأنشطة الفلاحية في المغرب قد سجلت أداء معتدلا مقارنة مع أهداف مخطط المغرب الأخضر واحتياجات الإستهلاك.

إنتاج دون المتوقع

ويقول التقرير إنه ورغم التحسن المسجل خلال العقد الأخير (2008-2018)، فقد ظل أداء قطاع الفلاحة معتدلا بالمقارنة مع الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، ولاسيما تلك المتعلقة بتحقيق 100 مليار درهم كثروة إضافية للقطاع في أفق 2020.

ويقدر النقص الحاصل في القيمة المضافة الفلاحية، حسب المصدر ذاته، بحوالي 31.7 مليار درهم بين عامي 2013، و2018.

إسهام أقل في إحداث فرص الشغل

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ويضيف التقرير أنه ورغم المجهودات الكبيرة المبذولة لإعادة هيكلة وتحديث القطاع، فإن استمرار تقلب نمو أنشطته حال دون ارتقائه ليشكل أحد رافعات النمو الإقتصادي.

إضافة إلى ذلك، يقول التقرير إن مساهمة القطاع في سوق الشغل شهدت تراجعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2008، و2018، حيث انتقلت من 40.9 بالمائة إلى 34 بالمائة، في حين أن ديناميكية الإنتاج المرتبط بمخطط المغرب الأخضر كان يفترض أن يصاحبها خلق 125 ألف منصب سنويا في المتوسط.

سيناريووهين للمستقبل

وحسب الوثيقة فإن هذا الفرق بين الواقع وبين الأهداف المسطرة قد يستمر خلال السنوات المقبلة، حيث يطرح التقرير سيناريوهين مختلفين لتطور الإنتاج الفلاح بحلول سنة 2025.

ويعتمد السيناريو الأول على النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة على مستوى المردودية والمساحات المزروعة.

ويرتقب أن تحقق القيمة المظافة للفلاحة فائضا في القيمة المضافة الإسمية بحوالي 10.85 مليار درهم في السنة في المتوسط بين 2018 و2025، حسب هذا السيناريو.

أما السيناريو الثاني فيتبنى الأهداف المرقمة والمسطرة في المغرب الاخضر من حيث الإنتاج والمساحات وكذا الواردات والصادرات حتى أفق 2020، ويفترض استمرار إنجازات المخطط حتى 2025، حيث يقدر ربح القيمة المضافة بحسب هذا السيناريو ب29.105 مليار درهم سنويا في المتوسط، أي بفرق 19 مليار درهم عن السيناريو الأول.