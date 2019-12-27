الإيقاف يحرم الرجاء من خدمات أحداد ضد شبيبة القبائل

عائشة مجيب: صحافية متدربة

سيحرم فريق الرجاء الرياضي من خدمات اللاعب حميد أحداد في المباراة، التي ستجمعه، اليوم الجمعة، بشبيبة القبائل الجزائري، برسم ثالث جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويعود سبب غياب أحداد إلى توقيفه من طرف الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، بعد جمعه إنذارين، الأول في مواجهة الترجي التونسي، والثاني ضد فيطا كلوب الكونغولي.

ومن شأن غياب أحداد أن يؤثر في خط هجوم الرجاء، خصوصا في ظل تألقه خلال المباريات الأخيرة للنسور الخضر، على غرار مواجهة “الديربي” الأخيرة أمام الوداد الرياضي، الأحد الماضي، إذ كان وراء هدف فوز فريقه.

يذكر أن لقاء الفريق البيضاوي ضد شبيبة القبائل سيحتضنه المركب الرياضي محمد الخامس في العاصمة الاقتصادية للمملكة، اليوم، بداية من الساعة الثامنة مساء.