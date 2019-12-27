الزبارقة يستقيل من تدريب أبناء سخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدم المدرب، سليمان الزبارقة، استقالته من تدريب فريق الدرجة الممتازة، اتحاد أبناء سخنين، بعد نحو 3 أشهر من تسلمه زمام الأمور.
وأعلنت إدارة أبناء سخنين، في بيان لها عن استقالة الزبارقة من تدريب الفريق، في الوقت الذي لم تعلن فيه عن تفاصيل الاستقالة ومفاوضاتها مع مدربين آخرين.
وبهذا الصدد، قال المدرب سليمان الزبارقة، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "قام بإبراق رسالة لإدارة الفريق السخنيني عن استقالته، وقد تمنى كل التوفيق والنجاح للفريق في مسيرته الكروية".
وعن سبب استقالته، ذكر أنه "لن أتطرق للأسباب التي دفعتني لتقديم الاستقالة وذلك من أجل مصلحة الفريق السخنيني".
وختم الزبارقة بالقول "في الوقت الحالي أنتظر العروض من الفرق الراغبة بالاستفادة من خدماتي، وبدوري سأقوم بدراسة العروض المقدمة قبل أن أحدد وجهتي المقبلة".
تجدر الإشارة إلى أن الفريق السخنيني يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري، بحيث خاض 16 مباراة حتى الآن، تمكن بالفوز في 6 منها مقابل تعادله في مثلها وخسارته في 4 مباريات أخرى.
يشار أيضًا إلى أن فريق أبناء سخنين وصل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الدولة، والذي سيلاقيه فيه نظيره هبوعيل تل أبيب يوم 15 كانون الثاني/يناير المقبل.
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