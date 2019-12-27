إصابات في قمع الاحتلال مسيرة سلمية في الضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في قمع قوات الاحتلال خلال تفريق مسيرة منددة بالاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم غربي نابلس، مراد اشتيوي، في بيان، أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان، وأوضح اشتيوي أنه تم تقديم العلاج للمصابين ميدانيا.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص المطاطي لتفريق المسيرة، فيما رشق شبان فلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة. وأوضح اشتيوي أن المئات شاركوا في المسيرة رغم تساقط الأمطار بكثافة.

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وينظّم الفلسطينيون كل يوم الجمعة، من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.