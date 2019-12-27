تساءلت رئيس حركة إرادة، حنان الفتلاوي، اليوم الجمعة، عن مصير المرحلة المقبلة، في ظل الانتخاب الفردي، معتبرةً أن خمس أو ست كتل سياسية "غير قادرة" على الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء. وقالت الفتلاوي: "تساؤل.. إذا كانت خمس أو ست كتل غير قادرة على الجلوس مع بعضها للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء وفق مواصفات وضعتها المرجعية فكيف سيتفق ٣٢٩ شخصاً لا يجمعهم اي رابط سيُنتخبون بالانتخاب الفردي في الانتخابات القادمة وكم سيحتاج وقت لتشكيل حكومة!!".



وأضافت الفتلاوي في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هل هو المجهول أم الفوضى بانتظار البلد؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفتلاوي تغرد بشأن خلافات الكتل على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.