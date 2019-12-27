كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني تصدر بياناً بشأن رسالة صالح إلى الحلبوسي

وقالت الكتلة في بيانها، الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بلدنا الغالي وشعبه الكريم يعيش أزمةً خانقة مما يضعه امام مفترقِ طريق مابين إنقاذ البلاد و إيصاله الى بر الأمان وبين الانزلاق نحو الهاوية، حيث ان التجاذبات والتناقضات بين الكتل السياسية في تحديد الكتلة الأكبر وتفسيراتها المتعددة وعدم الاتفاق على مرشحٍ يرضى عنه الشارع المنتفض والقوى السياسية من جهة والفوضى العارمة والضغوطات المستمرة من مصادر مختلفة من جهة اخرى أدت الى إرباك المشهد السياسي اكثر فأكثر مما زاد الموقف تعقيداً على رئيس الجمهورية في إختيار شخصيةٍ مرشحة لنيل ثقة الجميع في تسنم مهام رئيس مجلس الوزراء".واستدركت: "الأمر الذي لم يتحقق خلال التوقيتات التي نص عليها الدستور العراقي وادى الى توجيه رئيس الجمهورية رسالة الى رئيس مجلس النواب يبدي فيها استعداده للإستقالة من منصبه أمام أعضاء مجلس النواب تأكيداً منه على ان الحراك السياسي والبرلماني يجب ان يكون مُعبراً عن الإرادة الشعبية ومقتضيات الامن والسلم الاجتماعي".

ودعت، الكتل السياسية كافة الى "تفهم موقف رئيس الجمهورية وإتباع سياسة التعاون بدلاً عن سياسة الضغط بغية الوصول الى قرارٍ سليم في اختيار شخصية تناسب المرحلة وتلقى قبولاً جماهيرياً و سياسياً"، مؤكدة على القوى السياسية "تدارك خطورة الموقف".



وطلبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني من الكتل "الاستناد على المنطق والحكمة في إحتواء الموقف وتغليب المصلحة الوطنية العليا والإرتقاء الى مستوى تطلعات مطالب الشعب والشرعية الدستورية وعودة الاستقرار الى بلدنا".

وكان رئيس الجمهورية، أعلن أمس الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.