وزير الكهرباء يعلن رفع دعوى قضائية ضد من يتهمه: سألقنهم درساً لن ينسوه

وقال الخطيب في تغريدة على حسابه بتويتر: "كفى استهتاراً. سألقن مَن يتهمني درساً لن ينسوه أبداً في احترام القانون. لقد رفعت قضية ضدهم وسأبذل ما بوسعي لفضح من على شاكلتهم".

وأضاف: "لقد سرق صدام ماضينا واستهلكت مغامرات الجهلة حاضرنا ولن أسمح لمن عثر بهم الدهر أن يرهنوا مستقبلنا، عراقنا بحاجة الى نهضة أخلاقية ومعرفية من أجل غد أفضل".