أعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب، اليوم الجمعة، رفع دعوى قضائية ضد أطراف تتهمه، مشيرا إلى أنه "سيلقنهم درسا لن ينسوه أبداً في احترام القانون"، على حد تعبيره.
وقال الخطيب في تغريدة على حسابه بتويتر: "كفى استهتاراً. سألقن مَن يتهمني درساً لن ينسوه أبداً في احترام القانون. لقد رفعت قضية ضدهم وسأبذل ما بوسعي لفضح من على شاكلتهم".
وأضاف: "لقد سرق صدام ماضينا واستهلكت مغامرات الجهلة حاضرنا ولن أسمح لمن عثر بهم الدهر أن يرهنوا مستقبلنا، عراقنا بحاجة الى نهضة أخلاقية ومعرفية من أجل غد أفضل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الكهرباء يعلن رفع دعوى قضائية ضد من يتهمه: سألقنهم درساً لن ينسوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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