صحفية لبنانية تتحدث ساخرة: خاشقجي 'ذوب نفسه'.. وأمير سعودي يرد

أثارت إعلامية لبنانية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، بتغريدة حول أحكام قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي



بدوره، رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بتغريدة قائلا: "(ما خصك بنوب) هيدا أولًا 2- تجاهلتِ عمدًا الحكم بإعدام الخمسة الّذين ارتكبوا الجريمة.3- قضاؤنا نزيه وعادل رغم أنفك.4- أبناء القتيل رحمه الله أعربوا عن ثقتهم في قضاء بلادهم وقالوا هذا وهم في أمريكا وليس في الرياض.5- (ليك مين عم بيحكي) من يقول إن بشار وحزب الله ما خصن بنوب بمقتل الحريري!". وقالت مريك البسام، في تغريدتها: "قالت النيابة العامة السعودية : القحطاني بريء، القنصل في إسطنبول أفرج عنه، العسيري ما خصو بنوب، واتضح لنا أن جمال خاشقجي قد ذوّب نفسه.. قضاء وقدر.. وثبت أن وكالة رويترز قد حللت خبراً من مصدرين واهمين وأن أردوغان ليس أردوغان، وليس لنا أي قنصلية في إسطنبول.. أين الجثة".بدوره، رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بتغريدة قائلا: "(ما خصك بنوب) هيدا أولًا 2- تجاهلتِ عمدًا الحكم بإعدام الخمسة الّذين ارتكبوا الجريمة.3- قضاؤنا نزيه وعادل رغم أنفك.4- أبناء القتيل رحمه الله أعربوا عن ثقتهم في قضاء بلادهم وقالوا هذا وهم في أمريكا وليس في الرياض.5- (ليك مين عم بيحكي) من يقول إن بشار وحزب الله ما خصن بنوب بمقتل الحريري!". واختفى خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 لتسلم أوراق لازمة لزواجه. ولم يُعثر على أي أثر للجثة حتى الآن، فيما ذكرت تقارير أنه جرى تقطيعها وإخراجها من المبنى.

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