2019-12-27 | 14:36
المصدر:
823 مشاهدة
اتفق الرئيسان المصري، عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي، على وضع حد لـ"التدخلات الخارجية" في ليبيا.
وأضاف راضي أنه تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، و"مكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين والسيسي يتفقان على وضع حد لـ'التدخلات الخارجية' في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.