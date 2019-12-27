بوتين ينوي زيارة بيت لحم الشهر المقبل

أعلن السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور بيت لحم يوم 23 يناير المقبل.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن نوفل قوله إنه "من المقرر إجراء محادثات بين الرئيس بوتين والرئيس الفلسطيني، محمود عباس على هامش زيارة الاول لبيت لحم الشهر المقبل، بعد أن كشف الأخير في وقت سابق أنه دعا الرئيس الروسي إلى بيت لحم في عيد الميلاد".
وأضاف السفير أن "الرئيس عباس بدوره سيشارك في احتفالات موسكو بمناسبة مرور 75 عاما على النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية".
وأضاف السفير أن "الرئيس عباس بدوره سيشارك في احتفالات موسكو بمناسبة مرور 75 عاما على النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية".
وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، للصحفيين أنه تم تلقي الدعوة الفلسطينية وسيتم النظر فيها.
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