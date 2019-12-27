روسيا تعلن دخول صواريخ "أفانجارد" الخارقة للصوت الخدمة

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، أن أول صواريخ "أفانجارد" الخارقة للصوت دخلت الخدمة، بحسب بيان رسمي.

وقالت وزارة الدفاع في البيان إن "أول فوج من المنظومة المزودة بأحدث الصواريخ الاستراتيجية وضعت في الخدمة من الساعة 10,00 بتوقيت موسكو (07,00 ت غ)".

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وتعتبر "أفانجارد" منظومة استراتيجية مع صواريخ باليستية عابرة للقارات، كما أنها مجهزة بصواريخ مجنحة تفوق سرعة الصوت وقادرة على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، وتناور على طول المسار لتجاوز أي منظومة دفاع جوي.

وكان الكرملين، قد أعلن مؤخرا أن وزارة الدفاع أجرت إطلاقا ناجحا للصاروخ الفائق لسرعة الصوت "أفانجارد".

يأتي ذلك تواكبا مع إطلاق روسيا، الجمعة، قمرا صناعيا لأغراض عسكرية من قاعدة "بليستسك" الفضائية، وهو آخر إطلاق فضائي يشهده عام 2019.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "قام طاقم القوات الفضائية التابع للقوات الجوية–الفضائية في الساعة 11ر02 بتوقيت موسكو، بإطلاق الصاروخ "روكوت" الخفيف من منصة الإطلاق رقم 3 (..) في مطار بليسيتسك الفضائي في مقاطعة أرخانجيلسك الشمالية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.