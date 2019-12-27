حبس 6 صحفيين أتراك.. والتهمة "غولن"

قضت محكمة تركية، الجمعة، بحبس 6 صحفيين؛ لمزاعم الارتباط برجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016.

وقررت محكمة في إسطنبول حبس الصحفيين الستة من جريدة "سوجو" بينهم الكاتب أمين جولاسان ورئيس التحرير متين يلمظ لفترات تتراوح بين عامين وشهر وثلاثة أعوام وستة أشهر بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".

ونقلت الصحيفة عن جولاسان قوله أمام المحكمة "هذه قضية فارغة. لا دليل أو شهود ضدنا".

ونددت الصحفية بالحكم الذي اعتبرته "لطخة سوداء"، مشيرة إلى أن كل ما كان يقوم به المدانون هو أداء عملهم كصحفيين.

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وحكمت المحكمة كذلك بسجن المحاسب الذي يعمل في الصحيفة مدة عامين وشهر، وأكدت أنه سيتم التعامل بشكل منفصل مع مالكها بوراك أقباي الذي صدرت مذكرة اعتقال بحقه العام 2017 ولا يزال خارج البلاد.





وقال محامٍ عن المتهمين إن المحكمة العليا ستقرر إذا كانت ستؤيد هذه الأحكام، لافتا إلى أن الصحفيين خارج السجن حاليا، وأنه لا توجد أي إجراءات في الوقت الحالي تحد من حريتهم.

ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية المزعومة، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.