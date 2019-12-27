بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في سوريا وليبيا

كشف الكرملين، الجمعة، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا وليبيا.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب السورية حيث ازداد في الآونة الأخيرة النشاط الإرهابي.

وأضاف بيسكوف طبقا لوكالة سبوتنيك الروسية: "خلال الاجتماع نوقشت القضايا الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية كما تمت مناقشة الوضع في سوريا مع التركيز على مشكلة زيادة النشاط الإرهابي في إدلب".

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الوضع في ليبيا وأعرب المشاركون عن تأييدهم للجهود الدولية للتسوية في هذا البلد.

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وناقش الرئيس الروسي، الخميس الماضي، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الوضع في ليبيا مع التركيز على ضرورة التسوية السلمية للأزمة.

وبات الوضع في ليبيا مثيرا للقلق دوليا بعد انخراط تركيا في الصراع دعما للمليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وتدعم تركيا مليشيات طرابلس في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح إليها منذ 2011، وأبقت دعمها سرا حتى أواخر الشهر الماضي حيث وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق غير الدستورية تسمح بإرسال جنود للبلد الذي مزقته الحرب خلال السنوات الماضية.

ويأتي الدعم التركي في محاولة للحيلولة دون هزيمة المليشيات الإرهابية بعد أن أطلق الجيش الوطني عملية "طوفان الكرامة" في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس.