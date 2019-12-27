انتفاضة ضد أردوغان وصعود النفط.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة ظهيرة "العين الإخبارية" ليوم الجمعة، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: اليابان تقرر إرسال سفينة حربية وطائرات إلى الشرق الأوسط لحماية تجارتها، ونتنياهو يفوز بولاية جديدة لرئاسة حزب الليكود الإسرائيلي، وبرلماني جزائري مكذبا حكومة السراج: لن نتدخل عسكريا في ليبيا، ومليشيات سورية موالية لتركيا تفتح مراكز لإرسال مسلحين إلى ليبيا.

كما تقرأون: مصر تدين هجوم بوركينا فاسو: يجب القضاء على الإرهاب، وروسيا تطلق قمرا صناعيا لأغراض عسكرية وسط مخاوف من سباق تسلح فضائي، وألمانيا ترفض طلبا فرنسيا بإرسال قوات إلى مالي للمرة الثانية، والمعارضة التركية تنتفض في وجه أردوغان وترفض اتفاق ليبيا.

وتقرير وثائقي: استخبارات إيران استخدمت مراسلين لاستجواب ناشطين، ولبنان 2019.. مخاض عسير لحكومة الحريري ومغادرة على وقع المظاهرات، وحكومة السراج تطلب رسميا من تركيا تدخلا عسكريا في ليبيا.

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وفي الاقتصاد تطالعون: الأسهم الأوروبية تواصل الصعود الكبير، وأسعار الذهب مرشحة لمواصلة الصعود حتى نهاية 2019، وبوينج الأمريكية تبيع 47 طائرة أباتشي بـ 560 مليون دولار لدول حليفة، وأسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر، ورسالة تحذير من داود أوغلو لأردوغان بشأن قناة إسطنبول.

رياضيا تطلعون على: فابيان رويز يختار ريال مدريد.. ونابولي يحدد بديله، أما في التكنولوجيا: "آنكر" تطلق الجهاز متعدد الوظائف Soundcore Wakey.



وفي الفن تقرأون: بعد غياب 34 عاما.. عزيزة جلال على مسرح مهرجان "شتاء طنطورة 2019"، بينما في المنوعات: عابر سبيل يعيد 16 ألف يورو ضائعة لصاحبها.. ويرفض المكافأة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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