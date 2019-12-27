اتفق الرئيسان المصري، عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي، على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، إن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي بحسب بوابة الأهرام.
وأشاد الرئيس المصري بالمشروعات التنموية الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
من جانبه، أكد الرئيس بوتين الأهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع القاهرة في الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر «السيسي وبوتين» يتفقان على مكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابي في «ليبيا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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