كتب: ضياء السقا رصد مجلس الوزراء المصري، 11 شائعة، تم تداولها خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على الفيس بوك، انفوجرافات تفند خلالها الشائعات، وجاءت كالتالي: تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة تفشى فيروس "أنفلونزا الطيور" فى مزارع الدواجن تراجع إنتاج قطاع الكهرباء خلال العام الحالى، وارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع عن العدادات التقليدية. توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع بمختلف محافظات الجمهورية تهجير أهالى عزبة الهجانة فى إطار خطة تطوير المنطقة Advertisements بيع شهادات إتمام محو أمية المواطنين للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين بيع منطقة القلعة الأثرية لصالح صندوق مصر السيادى تعيين خطباء بوزارة الأوقاف، دون اجتياز الاختبارات تفشي أمراض وبائية بمحافظة شمال سيناء غرق مواقع أثرية في الإسكندرية نتيجة الطقس السيء.

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كانت هذه تفاصيل خبر انفوجراف.. الحكومة ترد على تهاونها في أزمة سد النهضة.. وتوضح حقيقة توقف شحن عدادات الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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