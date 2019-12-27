الفرد رياشي: لا تسويات والوضع إلى مزيد من الانهيار على الرغم من التحذيرات والمبادرات

أكد الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد رياشي في بيان، أن "لا تسويات والوضع الى مزيد من الانهيار على الرغم من التحذيرات والمبادرات". وقال: "إن كل ما يحكى وحكي عن التوصل الى حل لا يتعدى كونه حقن مورفين تأثرت ببعض اللقاءات الودية".
وأضاف:"ندعو فوراً الافرقاء جميعاً اولهم حزب الله، ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، الى التحلي بروح المسؤولية منعاً لتفاقم وتدهور الوضع نحو النفق المظلم الا اذا تم التجاوب مع "المبادرة الانقاذية" التي طرحت على الجهات الفاعلة في البلاد".
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