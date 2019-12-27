ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملوا على جرف ثلوج وإنقاذ مواطنين احتجزتهم ​الثلوج​ داخل 30 سيارة وشاحنة على طريق عام ​كفرسلوان​ - ​ترشيش​"، لافتةً إلى أنّه "تمّ التأكّد من إيصال المواطنين إلى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان".

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