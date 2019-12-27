بوصعب التقى رئيس أركان الجيش على رأس وفد بالإضافة الى محافظ بيروت

استقبل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال ​الياس بو صعب​ رئيس أركان الجيش اللواء الركن ​أمين العرم​ وعضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس شامية ورئيس ​المحكمة العسكرية​ العميد الركن ​حسين عبدالله​ مع وفد مرافق ورئيس جهاز إسكان العسكريين العميد دانيال دعبوس مع وفد مرافق وتمت مناقشة مواضيع متعلقة بالمؤسسات المذكورة، كما التقى محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ لتقديم التهنئة لمناسبة حلول الأعياد.

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