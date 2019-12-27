الخازن: يجب توقيف ومعاقبة كل من مد يده على المال العام

أكد النائب ​فريد هيكل الخازن​ أنه "يجب توقيف ومعاقبة كل من مد يده على ​المال​ العام، القوانين موجودة لكن نحتاج الى قضاء فقط لاسترداد ​الأموال المنهوبة​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الخازن أن "هناك تواصل وتطمينات بين ​حسان دياب​ و​سليمان فرنجية​، ونحن لم ندخل معه بالاسماء نحن دخلنا بالشكل العام"، مشيراً الى أن "المسألة ليست مسألة إسم وليست عندنا وحدنا، هناك الكثير من العيون التي تراقب ماذا سيفعل رئيس ​الحكومة​ المكلف".

ولفت الى "اننا نريد ان نرى إذا يسير بنية صافية نحن معك للآخر واذا هناك صفقات مبطنة وتدخل بعض القوى السياسية ب​وزارة الطاقة​ و​الاتصالات​"، مشيراً الى أن "حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ لا يحكي مع دياب، وخوفنا نسلط ​الضوء​ عليه عليه".

واعبر الخازن ان "حكومة المستقلين لنا رأي فيها ايضا والمستقل يجب ان نعرف اذا كان يمكنه القيام بإدارة البلد ايضا"، مشدداً على أنه "لا يمكن ان ندخل بالحكومة ​الجديدة​ بجوائز ترضية".

وأكد أن "الجوع يطال الطبقة الوسطى، الوضع يدعنا نجازف بمبادراتنا"، مشيراً الى أن "البعض لم يفهموا ان هناك شيء حصل بـ 17 تشرين وهناك مؤسسة ولدت هي ​الحراك الشعبي​".