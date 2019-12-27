الخازن: يجب توقيف ومعاقبة كل من مد يده على المال العام

أكد النائب فريد هيكل الخازن أنه "يجب توقيف ومعاقبة كل من مد يده على المال العام، القوانين موجودة لكن نحتاج الى قضاء فقط لاسترداد الأموال المنهوبة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الخازن أن "هناك تواصل وتطمينات بين حسان دياب وسليمان فرنجية، ونحن لم ندخل معه بالاسماء نحن دخلنا بالشكل العام"، مشيراً الى أن "المسألة ليست مسألة إسم وليست عندنا وحدنا، هناك الكثير من العيون التي تراقب ماذا سيفعل رئيس الحكومة المكلف".
ولفت الى "اننا نريد ان نرى إذا يسير بنية صافية نحن معك للآخر واذا هناك صفقات مبطنة وتدخل بعض القوى السياسية بوزارة الطاقة والاتصالات"، مشيراً الى أن "حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لا يحكي مع دياب، وخوفنا نسلط الضوء عليه عليه".
واعبر الخازن ان "حكومة المستقلين لنا رأي فيها ايضا والمستقل يجب ان نعرف اذا كان يمكنه القيام بإدارة البلد ايضا"، مشدداً على أنه "لا يمكن ان ندخل بالحكومة الجديدة بجوائز ترضية".
وأكد أن "الجوع يطال الطبقة الوسطى، الوضع يدعنا نجازف بمبادراتنا"، مشيراً الى أن "البعض لم يفهموا ان هناك شيء حصل بـ 17 تشرين وهناك مؤسسة ولدت هي الحراك الشعبي".
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