بشري تطلق مشروع دعم السياحة الشتوية: إحتفالين في الأرز بمناسبة رأس السنة مجاناً

اطلقت بلدية بشري واتحاد بلديات ​القضاء​ بالتعاون مع مؤسسة جبل الارز وشركة "تلسكي الارز" مشروع دعم ​السياحة​ الشتوية لعام 2020، وذلك بحضور رئيس الاتحاد ايلي مخلوف، رئيس بلدية بشري ​فريدي كيروز​، رئيس ​بلدية زغرتا​ اهدن انطونيو فرنجية، ورئيس بلدية ​حصرون​ جيرار السمعاني.

وفي كلمة له، أعتبر كيروز، ان "اليوم المشكلة هي كبيرة لأن الدولة تخلت عنا, وتخلت عن واجباتها تجاه البلديات وحرمتها من التمويل ولم تدفع لها مستحقاتها السنوية فحرمتها من أبسط واجباتها تجاه شعبها، ومن هنا كان قرار إتحاد بلديات ​قضاء بشري​ وبلدية بشري عدم دعم بطاقات التزلج التي بيستفيد منها اكثر من 1000 شخص سنوياً، مع العلم بان شركة تلسكي الأرز أبدت كل إستعدادها لتامين التسهيلات والمساهمة ولكن الأولويات هي لتأمين النظافة العامة وإستمرارية عمل موظفي البلديات"، كاشفاً عن "زيارة قام بها برفقة رئيس اتحاد بديات القضاء للنائبين جوزيف اسحاق و​ستريدا جعجع​، حيث تم عرض مشكلة التمويل عليهم"، مشيراً الى ان "النائبين أكدوا ان قضاء بشري أعطى الكثير ومن غير الممكن إلا ان نكون الى جانبه بالظروف الصعبة، والشرط الاساسي هو ان يطال المشروع كل الاهالي من دون تمييز لأحد، وتم التواصل مع كل المعنيين بالسياحة الشتوية لتفعيل المشروع"، موضحاً ان "بطاقة التزلج السنوية لأبناء ​مدينة بشري​ والتي يبلغ سعرها الرسمي 150 دولار ستدعم لتصبح ب 100 الف ليرة وهذا المبلغ يوازي سعرالبطاقة لمدة يوم او يومين في غير محطة تزلج، اما بطاقة التزلج السنوية لأبناء القضاء والتي يبلغ سعرها الرسمي 250 دولار ستدعم لتصبح ب 100 الف ليرة"، مشدداً على ان "بدء تعبئة إستمارات بطاقات التزلج سيبدأ من تاريخ اليوم في البلدية وفي محطة التزلج بدء من الغد، بالاضافة الى تنظيم البلدية إحتفالين في الأرز بمناسبة رأس السنة في ليلتي 30 و 31 كانون الأول مجانا لكل الوافدين الى الارز".

بدوره اوضح رئيس بلدية زغرتا انطونيو فرنجية ان "البلدية بدأت ​الاتصالات​ مع الفنادق والمطاعم في اهدن من اجل اجراء الحسومات اللازمة في ظل الظروف الصعبة، والبلدية ستبحث موضوع الحسومات على بطاقة التزلج وستعلن عن ذلك لاحقا".



























