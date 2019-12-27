جرافات وزارة الأشغال جرفت الثلوج في بلدة عيناتا وفتحت الطريق الرئيسية

تولّت الجرافات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل جرف الثلوج في بلدة عيناتا، وفتَحت الطريق الرئيسية الّتي تصلها بقرى منطقة دير الأحمر والطرق الداخليّة.
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