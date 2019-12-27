جرافات وزارة الأشغال جرفت الثلوج في بلدة عيناتا وفتحت الطريق الرئيسية

تولّت الجرافات التابعة ل​وزارة الأشغال العامة والنقل​ جرف ​الثلوج​ في بلدة ​عيناتا​، وفتَحت الطريق الرئيسية الّتي تصلها بقرى منطقة ​دير الأحمر​ والطرق الداخليّة.

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