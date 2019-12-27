القطان للحريري: ندفع اليوم ثمن سياساتك وفريقك السياسي الفاسد

شدد رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ خلال موقفه السياسي الأسبوعي، على أن "وضعنا الإقتصادي والأمني والسياسي دقيق جدا وخطير جدا، وإن ​قطع الطرقات​ على الناس لم يعد يحتمل، لأنها تشل حركة البلد وتعيق تنقل ال​لبنان​يين، وسنصل إلى وقت إذا بقينا هكذا لن نحصل على حقوقنا، وحتى الموظفين في الإدارات العامة والعسكريين ممكن أن لا يتقاضوا رواتبهم بسبب السياسات الكيدية والمؤامرات على لبنان"، متسائلا: "هل من المعقول أن نسلم بلدنا الى أمريكا وغيرها من فراعنة هذا الزمان كي يمنوا علينا بكم مليار مقابل أن نكون مرتهنين للخارج , ولكن نحن نقول لهم بأننا مستعدون أن نموت دون عرضنا وشرفنا وأرضنا على أن نحقق أمانيهم وأحلامهم الواهمة".

وتوجه القطان الى رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، قائلا: "الحريري الذي يعتبر نفسه يمثل أهل ​السنة​ في لبنان نسأله ماذا قدمت لأهل السنة في لبنان؟ وقبلها ماذا قدمت لكل اللبنانيين كرئيس حكومة كل لبنان؟ بل نحن ندفع اليوم ثمن سياساتك وفريقك السياسي ​الفاسد​"، مشيرا الى "أننا لا نمدح برئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​، ولكن نمدح بإنجازاته إذا حقق استطاع أن يحقق إنجازات لكل اللبنانيين، ولكن إذا لم يحقق إنجازات لكل ​الشعب اللبناني​ سنقول بأنه فاسد وأنه متآمر على لبنان واللبنانيين"، معتبرا أن "الذي يربطنا بهذا الرئيس المكلف هو أننا نريد خلاص هذا البلد ونريد أمن وأمان هذا البلد وإستقراره الاقتصادي والإجتماعي والسياسي وبأن يكون قويا على كافة النواحي الأمنية والسياسية والإقتصادية".