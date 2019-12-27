شعبة المعلومات توقف مواطنا نفذ عملية سلب في مركز OMT في الأشرفية

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "حوالي ​الساعة​ 21.00 من تاريخ 19/12/2019 دخل شخص مجهول الهوية الى محل لتحويل الأموال "OMT" في محلة ​الأشرفية​، شاهراً مسدساً حربياً بوجه الموظف وسلبه مبلغ من ​المال​، ثم فر على متن دراجة آلية إلى جهةٍ مجهولة. على أثر ذلك وبنتيجة المتابعة الفورية، تمكنت القطعات المختصة في ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: م. ص. (مواليد عام 1997، لبناني)، ملقب بـ"الصيني"، وهو من أصحاب السوابق الجرمية، وكان موقوفاً بجرمَي سرقة ومخدرات"ز

وأوضحت المديرية أنه "بتاريخ 22/12/2019 ومن خلال عمليات رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة ​الشياح​. بتفتيش منزله عُثر على المسدس المستخدم في عملية السلب والقبّعة التي كان يعتمرها، أثناء تنفيذه العملية، وعلى كيس من النايلون استخدمه لوضع المبلغ المالي فيه، وكان لا يزال يوجد بداخله قسم من المال المسلوب، كذلك عُثر على بندقية كلاشنكوف بلاستيكية، إضافةً إلى ضبط الدراجة الآلية. بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية السلب، وأودع مع المضبوطات ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".