الراعي استقبل وفدا من حزب الله وطربيه والفررزلي وشخصيات أخرى

واصل ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ استقبال المهنئين ب​عيد الميلاد​، فاستقبل، في ​بكركي​ اليوم، وفدا من "​حزب الله​" برئاسة المسؤول عن ​جبل لبنان​ و​الشمال​ الشيخ ​محمد عمرو​.

واستقبل البطريرك الراعي رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ​جوزيف طربيه​، كما واستقبل سفير لبنان في ​السعودية​ ​فوزي كبارة​ على رأس وفد من ​مجلس العمل والاستثمار اللبناني​ ورجال الاعمال اللبنانيين في السعودية، وبطريرك ​الارمن​ الكاثوليك غريغوريوس بطرس العشرون، نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​، الوزير السابق ​جهاد أزعور​ وشقيقه انطوان.

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