خارجية فرنسا استدعت سفير إيران لدى باريس وأكدت ضرورة الإفراج عن المعتقلين الفرنسيين

أعلنت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ "أنّها استدعت سفير طهران لدى ​باريس​"، على خلفيّة قضيّة الباحثين المعتقلين في ​إيران​. وأوضحت في بيان، "أنّها أكّدت للسفير ضرورة إفراج إيران عن المعتقلين الفرنسيين".

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