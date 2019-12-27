الرئاسة المصرية:بوتين والسيسي اتفقا على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا

أعلن المتحدث باسم ​رئاسة الجمهورية​ في مصر بسام راضي أن "الرئيسان المصري، ​عبد الفتاح السيسي​، والروسي ​فلاديمير بوتين​، اتفقا خلال إتصال هاتفي على وضع حد للتدخلات الخارجية في ​ليبيا​"، مبينا أن "الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية ​الأزمة​ الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي".

وأوضح راضي أن "السيسي أشاد بالمشروعات التنموية الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور ​قناة السويس​. من جانبه، أكد بوتين الأهمية التي توليها ​موسكو​ لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين".