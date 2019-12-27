خطيب جمعة طهران: يجب اعتماد الاقتصاد المقاوم محورا للموازنة العامة

أكّد خطيب صلاة الجمعة في ​طهران​ حجة الإسلام كاظم صدّيقي، "ضرورة اعتماد الاقتصاد المقاوم محورًا للموازنة العامة للبلاد".

ولفت في خطبة صلاة الجمعة بطهران، إلى أنّ "الأعداء يمارسون الضغوط على ​الوضع الاقتصادي​ للبلاد، بهدف تأجيج التضخّم و​البطالة​ وانهيار العملة الوطنيّة، لكن حكمة قائد ​الثورة​ ووعي الشعب حال دون نيل الأعداء لأهدافهم"، مركزًّا على "الشعب نجح في اجتياز جميع الاختبارات الصعبة وكان ناصرًا لدينه وعقيدته على الدوام، ولم يسمح لمثيري الشغب بالمساس بأمن البلاد".

وأشار من جهة ثانية، إلى "الفتنة الّتي تلت انتخبات الرئاسة عام 2009"، مؤكّدًا أنّه "تمّ إسقاط راية الفتنة تلك، إلّا أنّ تيار الفتنة لم يندثر وما زال متربّصًا لاستغلال أي فرصة ل‘بعاد الشعب عن الثورة والاستقلال والعزّة والتقدّم".