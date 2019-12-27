بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسي بالوضع في إدلب ودعم الجهود الدولية لتسوية أزمة ليبيا

أعلن المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الفدرالي الروسي، على ضوء الاتصالات الهاتفية الّتي أجراها بوتين مع عدد من نظرائه الأجانب، بالوضع في سوريا، مع التركيز على مشكلة تصاعد الأنشطة الإرهابية في إدلب".
ولفت إلى أنّ "الاجتماع تناول أيضًا الأوضاع في ليبيا، حيث دعا المشاركون في الاجتماع إلى دعم الجهود الدوليّة الرامية إلى التسوية في هذا البلد"، مبيّنًا أنّ "الاجتماع الّذي بحث أيضًا بقضايا حماية البيئة والمواصلات، جرى بمشاركة كلّ من رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، رئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو وآخرين".
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