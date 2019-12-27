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الكنيسة الروسية قطعت علاقاتها مع بطريرك الإسكندرية وإفريقيا للأرثوذكس

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أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أنّها قطعت علاقاتها مع بطريرك ​الإسكندرية​ و​إفريقيا​ للأرثوذكس ثيودروس الثاني، بعد أن اعترف بالكنيسة الأوكرانية الّتي استقلّت عن ​موسكو​.

وأوضحت أنّ "​المجمع المقدس​ للكنيسة الروسية اعتبر خلال اجتماع، أنّ من المستحيل ذكر اسم البطريرك ثيودوروس الثاني في الصلوات والطقوس الليتورجيّة".

يُذكر أنّ في كانون الثاني الماضي، أصدرت بطريركية القسطنطينية المسكونية، ومقرّها ​إسطنبول​، مرسومًا رسميًّا بإقامة كنيسة أوكرانيّة مستقلّة. وأنهى ذلك أكثر من 300 عام من سيطرة موسكو على الكنائس الأرثوذكسية في ​أوكرانيا​، إلّا أنّه يؤثّر على ملايين المؤمنين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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