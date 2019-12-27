الكنيسة الروسية قطعت علاقاتها مع بطريرك الإسكندرية وإفريقيا للأرثوذكس

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أنّها قطعت علاقاتها مع بطريرك ​الإسكندرية​ و​إفريقيا​ للأرثوذكس ثيودروس الثاني، بعد أن اعترف بالكنيسة الأوكرانية الّتي استقلّت عن ​موسكو​.

وأوضحت أنّ "​المجمع المقدس​ للكنيسة الروسية اعتبر خلال اجتماع، أنّ من المستحيل ذكر اسم البطريرك ثيودوروس الثاني في الصلوات والطقوس الليتورجيّة".

يُذكر أنّ في كانون الثاني الماضي، أصدرت بطريركية القسطنطينية المسكونية، ومقرّها ​إسطنبول​، مرسومًا رسميًّا بإقامة كنيسة أوكرانيّة مستقلّة. وأنهى ذلك أكثر من 300 عام من سيطرة موسكو على الكنائس الأرثوذكسية في ​أوكرانيا​، إلّا أنّه يؤثّر على ملايين المؤمنين.