خارجية تركيا عزّت كازاخستان بمقتل 12 شخصا نتيجة تحطم طائرة ركاب

لفتت وزارة الخارجية التركية، إلى "أنّها تلقّت ببالغ الحزن نبأ وجود قتلى ومصابين جرّاء سقوط طائرة ركاب خلال إقلاعها في مطار ألماتي بكازاخستان"، منوّهةً إلى "أنّنا نتقاسم الحزن مع الشعب الكازاخي الصديق والشقيق بسبب هذا الحادث المؤلم، ونتمنّى الرحمة من الله لأرواح الّذين فقدوا حياتهم".
وكانت قد اصدمت طائرة "بيك إير" بسور خرساني ومبنى من طابقين بعد إقلاعها من مطار ألماتي الدولي، متّجهةً إلى العاصمة نور سلطان.
وعلى الاثر، أعلن بيان صادر عن الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، الحداد العام في البلاد يوم غد السبت، بسبب تحطّم الطائرة.
بدورها، كشفت وزارة الصحة الكازاخية في بيان، أنّ "الحادث أدّى إلى مقتل 12 شخصًا وجرح 53 آخرين".
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