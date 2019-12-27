السفير الفلسطيني لدى موسكو: بوتين سيزور بيت لحم الشهر المقبل

أعلن السفير الفلسطيني لدى ​موسكو​ ​عبد الحفيظ نوفل​، "أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيزور ​بيت لحم​ في 23 كانون الثاني من العام المقبل"، مشيراً الى إنه من "المقرر إجراء محادثات بين بوتين والرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ على هامش هذه الزيارة"، لافتاً الى "مشاركة عباس في احتفالات موسكو بمناسبة مرور 75 عاما على النصر على ​النازية​ في الحرب العالمية الثانية".

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