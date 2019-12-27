شكرا لقرائتكم خبر عن 7رسائل الدكتور على عبد العال أبرزها عن قانون الاردارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، على إرسال رسائل هامة سواء للنواب أو الوزراء خلال الجلسات العامة، وكان من بين هذه الرسائل خلال جلسات الأسبوع الماضى تأكيده على أن قانون الادارة المحلية استحقاق دستورى، وضرورة أن يكون هناك مسافة بين النواب والوزراء.

وجاءت الرسائل كما يلى:

1- قانون الإدارة المحلية إستحقاق دستورى لا يجوز رفضه من حيث المبدأ وإقراره رسالة بمكافحة الفساد واستكمال لمؤسسة دستورية وجودها ضروري، ولا علاقة بين إقرار القانون وتوقيت إجراء الانتخابات.

2-على النواب عدم الانحناء أمام الوزراء ، لأن مجلس النواب عندما يكون قوياً يستطيع أن يفرض إرادته على الحكومة

3-شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة عدم تغيب الوزراء عن حضور الجلسات العامة .

4- طالب الدكتور علي عبد العال، أعضاء البرلمان الذين يجلسون فى مقاعد الوزراء بأن يلتزموا بمقاعدهم.

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5ـ ممازحاً أعضاء البرلمان، إن المقاعد المُخصصة لائحياً للوزراء لا تعطى حصانة لأصحابها..

6- الدولة العميقة مجموعة من الموظفين ، وهم قلة، يقفون أمام كل إصلاح وتطوير، ولهم مصلحة في استمرار الأوضاع المخالفة للمواطنين لابتزاز أصحابها، ويظهرون عقب الثورات ، والبيروقراطية الإدارية سبب إعاقة كل تقدم .

7- استضافة البرلمان لطلاب المدارس والجامعات إرساء لثقافة برلمانية، وتنشئة وطنية للأجيال الشابة، وهذا من محاسن هذا المجلس