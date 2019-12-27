شكرا لقرائتكم خبر عن 7رسائل الدكتور على عبد العال أبرزها عن قانون الاردارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت الرسائل كما يلى:
1- قانون الإدارة المحلية إستحقاق دستورى لا يجوز رفضه من حيث المبدأ وإقراره رسالة بمكافحة الفساد واستكمال لمؤسسة دستورية وجودها ضروري، ولا علاقة بين إقرار القانون وتوقيت إجراء الانتخابات.
2-على النواب عدم الانحناء أمام الوزراء ، لأن مجلس النواب عندما يكون قوياً يستطيع أن يفرض إرادته على الحكومة
3-شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة عدم تغيب الوزراء عن حضور الجلسات العامة .
4- طالب الدكتور علي عبد العال، أعضاء البرلمان الذين يجلسون فى مقاعد الوزراء بأن يلتزموا بمقاعدهم.
5ـ ممازحاً أعضاء البرلمان، إن المقاعد المُخصصة لائحياً للوزراء لا تعطى حصانة لأصحابها..
6- الدولة العميقة مجموعة من الموظفين ، وهم قلة، يقفون أمام كل إصلاح وتطوير، ولهم مصلحة في استمرار الأوضاع المخالفة للمواطنين لابتزاز أصحابها، ويظهرون عقب الثورات ، والبيروقراطية الإدارية سبب إعاقة كل تقدم .
7- استضافة البرلمان لطلاب المدارس والجامعات إرساء لثقافة برلمانية، وتنشئة وطنية للأجيال الشابة، وهذا من محاسن هذا المجلس
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