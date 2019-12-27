شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تصدر تعليمات مشددة للمراقبين الماليين للالتزام باختصاصاتهم الرقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المحاسب عماد عبد الله عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، تعليمات هامة بشأن عدم التزام ممثلى وزارة المالية فى الجهات التى يعملون بها ببعض التعليمات المالية ومخالفتها ومنها الاشتراك فى لجان واجتماعات ليسوا مختصين أو معنيين بحضورها، مشددا على (المديرين الماليين _ المراقبين الماليين _ مديرو ووكلاء الحسابات) بالمحافظات والوزارات والهيئات العامة (اقتصادية وخدمية) والأجهزة المستقلة، كل فيما يخصه، التزامهم التام باختصاصاتهم الرقابية التى بينتها القوانين واللوائح المعمول بها وعدم تجاوزها أو مخالفتها.

وأضاف رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، فى تعليماته لممثلى وزارة المالية فى الجهات التى يعملون بها، أنه يحظر عليهم اشتراكهم فى أية لجان أو حضورهم أى اجتماعات (أيا كان مسماها أو الغرض منها) أو التحدث باسم الجهات التى يمثلون وزارة المالية بها دون أخذ موافقة وزارة المالية على ذلك، درءًا للمساءلة فى هذا الشأن.

وكان اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء الماضى، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة للسنة المالية 2018/2019، قد شهد واقعة طرد المراقب المالى بالهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، حيث رفض النائب مصطفى سالم، رئيس الاجتماع، حضور المراقب المالى اجتماع اللجنة باعتباره خارج نطاق اختصاصاته.

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وبدأت الواقعة عندما أمسك أحد الحضور بالميكروفون لعرض الحساب الختامى الخاص بموازنة الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة للسنة المالية 2018/2019، وعند التعريف بنفسه لتسجيل حديثه بمضبطة الجلسة اتضح أنه المراقب المالى التابع لوزارة المالية بالهيئة، وهو الموظف المعنى بالرقابة على الأمور المالية بالجهة، وهو ما يتعارض مع حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة وعرض حساب ختامى الهيئة والتحدث باسمها باعتباره أحد العاملين بها وليس مراقبا عليها.

وأبدى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اندهاشه من حضور المراقب المالى لاجتماع اللجنة وإقدامه على عرض الحساب الختامى للهيئة، وتساءل عن سبب وجوده فى اجتماع اللجنة، وأجاب المراقب المالى بأن مسئولى الهيئة هم من أبلغوه بذلك، ووجه سالم حديثه لمحمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، قائلا "يبدو إن المراقبين الماليين لا يعوا اختصاصاتهم جيدا، المراقب المالى مهامه رقابية على الجهة وليس تنفيذى فى الجهة"، وطلب من المراقب المالى بالهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة مغادرة الاجتماع فورا باعتباره ليس معنيا بحضور هذا الاجتماع.

جدير بالذكر أن تلك ليست الواقعة الأولى لطرد مراقب مالى من اجتماع لجنة الخطة والموازنة لذات السبب، ففى دور الانعقاد الماضى، وأثناء مناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2017/2018، اكتشفت اللجنة أن المراقب المالى بالوزارة، وكانت سيدة، هى من يقوم بالعرض، ورفض رئيس الاجتماع وقتها، مصطفى سالم، تواجد المراقب المالى وتطوعها بعرض ختامى الوزارة وطالبها بمغادرة الاجتماع، وكانت الواقعة الأولى فى دور الانعقاد الثالث أثناء مناقشة حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2016/2017، حيث حضر أيضا المراقب المالى بالهيئة لعرض حسابها الختامى ووجه رئيس الاجتماع بمغادرته قاعة اللجنة.