شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا يطالب بإعادة النظر باشتراطات تغطية الترع والمجاري المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، بشأن قرار الوزارة بوضع شروط لتغطية المجاري المائية ما يزيد من آثار التلوث البيئي نتيجة إلقاء المخلفات بها، يصعب توافرها في بعض الأوقات، ولا تنطبق على بعض الترع والمجارى، ونتج عن هذا الأمر عدم تغطية الترع خاصة تلك المتواجدة وسط الكتل السكنية والتي تحولت لمقالب قمامة كبرى، وهذا الأمر يهدد حياة المواطنين بشكل عام، ويزيد من فرص الإصابة بالأمراض والأوبئة خاصة المزمنة، نتيجة انتشار الحشرات والروائح الكريهة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تغطية الترع والمجارى والقنوات المائية أصبح أمر ضرورى خاصة في المناطق السكنية ومع الزيادة السكانية الأخيرة، والتكدس السكانى، وهناك العديد من هذه المجارى متواجدة وسط القرى والمدن، وتحول العديد منها لمقالب قمامة كبرى، نتيجة إلقاء المخلفات والقاذورات بها، وهذا الأمر يعنى زيادة فرص الإصابة بالأمراض، ويجعل وصول المياه لنهايات الترع أمر مستحيل، مما يهدد الزراعات المتواجدة في نهايات هذه المجارى المائية ويهدد ببوارها وهلاكها.

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بتغطية الترع والمصارف والمجارى والقنوات المائية خاصة تلك المتواجدة وسط الكتلة السكنية، على أن يتم دراسة كل حالة على حدى، وعدم تعميم كل الحالات بشروط محددة، لن هذا الأمر يشكل صعوبة في حال عدم توافرها على بعضها الذى أصبح يمثل خطورة مباشرة على حياة المواطنين قاطني هذه الأماكن بعدما تحولت لمقلب من القمامة كبير، بالإضافة إلى أن تغطية الترع يعنى تنفيذ خطة الدولة بشأن ترشيد استهلاك المياه في ظل محدودية الموارد المائية المتاحة، نتيجة تقليل نسبة البخر، بالإضافة لوصول المياه لنهايات الترع والحفاظ على الزراعات بهذه المناطق.