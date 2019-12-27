"فرح يتيم" يتحول إلى احتفالية كبرى في طنطا.. وأهالي: "رفض النقطة" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

حضر الآلاف من أهالي مدينة طنطا وخارجها، حفل زفاف يتيمين، من إحدى دور الأيتام بمدينة طنطا، بعد إعلانهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رغبتهما في حضور "معازيم" إلى الفرح لعدم وجود أقارب أو أصدقاء لهما.

وكان العريس "أسامة" أعلن عن موعد الفرح، طالبًا من شباب مدينته الوقوف بجانبه لتكتمل فرحته بعدما مرت مراسم "كتب الكتاب" دون وجود أحد غير عدد قليل من زملائه بدار الأيتام.

وخلال مراسم الزفاف فوجئ العريس، أمس الخميس، بحضور عدد كبير من الأهالي من مدينة طنطا ومن خارجها، رغم سوء أحوال الطقس، وتحولت قاعة الفرح الموجودة بشارع محب إلي احتفالية كبرى ما اضطر أصحاب القاعة إلى فتح القاعة المجاورة لها حتي تستوعب عدد الحضور.

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ومن جانبه أكد أحمد صقر، أحد الحاضرين من محافظة الإسكندرية، أنه فور مشاهدته للإعلان عبر إحدى الصفحات على "فيس بوك" جمع أصدقاءه واستقلوا سيارة خاصة رغم الطقس السيء الذي يمر على محافظة الاسكندرية، وحضروا الفرح الذي تحول مهرجان واحتفالية كبرى مع "أسامة".

وأوضح أن الكثيرين جاءوا إلى الفرح من اجل "جبر خاطر العروسين، وبالفعل تحول الوضع على يوم من السعادة للجميع.

وأشار إلى أن "أسامة" رفض أي مساعدات مادية أو "نقطة الفرح" كما يطلق عليها قائلا: "احنا كنا عاوزين ننقطه في الفرح زي ما بنعمل مع صحابنا بس هو رفض وقال كفاية فرحتي بحضوركم".