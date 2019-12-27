تركيا: السجن لستة صحفيين ومحاسب في صحيفة للمعارضة

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول - (د ب أ):

أدانت محكمة تركية ستة صحفيين ومحاسب في جريدة "سوزجو" المعارضة على خلفية اتهامات تتعلق بدعم الداعية الإسلامي فتح الله جولن الذي تحمله أنقرة مسؤولة الانقلاب الفاشل الذي وقع في البلاد في عام 2016.

وقالت "سوزجو"، وهي صحيفة علمانية غالبا ما تنتقد الحكومة عبر موقعها الإلكتروني: "وصمة سوداء في تاريخ الصحافة"، مشيرا إلى حكم المحكمة بأنه "مخز".

وأصدرت المحكمة عقوبات بالسجن أكثر من ثلاثة أعوام بحق الصحفيين أمين كولاسان ونجاتي دوجرو ورئيس التحرير متين يلمظ ومحرر الموقع مصطفى جيتين، لإدانتهم بتقديم المساعدة لجماعة فتح الله جولن الدينية. ونفى الصحفيون هذه الاتهامات.

وبهذا الحكم، ينضم صحفيو "سوزجو" إلى قائمة طويلة من الصحفيين والأكاديميين الذين يواجهون اتهامات بمساعدة جماعات إرهابية، وبينهم أتباع رجل الدين جولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في عام 2016.

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وصدرت أحكام منفصلة بحق صحفيين اثنين آخرين في "سوزجو" ومحاسب بالسجن لأكثر من عامين في نفس القضية.

وبرأت المحكمة ساحة الصحفية مديحة أولجون. ومازالت هناك مذكرة اعتقال بحق مالك الصحيفة بوراك أكباي الموجود خارج البلاد.

وقال رئيس تحرير الصحيفة متين يلمظ: "جاء القرار وفق ما توقعناه بالفعل. هذا ما يناله المرء من قضاء مثل هذا".

ووصف جلال أولجن، محامي "سوزجو" حكم المحكمة بأنه "غير قانوني" و"مروع لجميع وسائل الإعلام"، وقال إنهم سوف يستأنفون الحكم.

وجرى سجن عشرات الصحفيين وإغلاق العديد من المنافذ الإعلامية في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.