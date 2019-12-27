الفائزة بماراثون زايد لذوي الهمم في السويس: "2000 متر على كرسي متحرك مش كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قالت هدى أحمد، الفائزة بالمركز الأول سيدات في ماراثون زايد الخيري، فئة ذوي الهمم، إنها كللت مشاركتها في النسخة السادسة التي انطلقت اليوم الجمعة في السويس بالفوز، والذي لم تتذوق طعمه في النسخ السابقة التي شاركت فيها.

وأضافت "هدى" بنت الـ29 عامًا، "شاركت ضمن أكثر من 250 متسابق من ذوي الهمم على الكراسي المتحركة، وألعب في نادي "الحَوار" بمسقط رأسي في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية"، موضحة أنها شاركت من قبل في بطولتي الجمهورية والكأس للكراسي المتحركة مسافة 1200 و1500 متر، وحققت فيها مراكز متقدمة.

"ماراثون زايد مسافة 2000 متر على الكراسي المتحركة، مش كتير بالنسبة للمشاركات السابقة ليا وهي مسافة تناسب من يمارسون الرياضة في مصر".. توضح المتسابقة أحد الأسباب التي أهلتها للفوز بجانب التدريب.

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وأشارت إلى أن أعداد الفتيات والسيدات المشاركات في سباقات الكراسي المتحركة يكاد يكون محدودًا في مصر، وتمثليهن ضعيف، إلا أن عدد كبير منهن يجيد استخدام تلك الكراسي في الحركة والتنقل في الشوارع دون مساعدة من أحد، فضلا عن ممارستهن الرياضة دون المشاركة في أي سباقات حقيقية.

وانطلقت اليوم الجمعة في السويس فعاليات النسخة السادسة لمارثون زايد الخيري الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومحافظة السويس بالتعاون مع دولة الإمارات، بمشاركة أكثر من 20 ألف شاب وفتاة، من الأسوياء وذوي الهمم.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، شهد اليوم الجمعة انطلاق الماراثون بحضور المهندس جمعة مبارك سفير دولة الإمارات في مصر والفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة الأوليمبية الإماراتية.

واختتم الماراثون بتكريم الوزير ومحافظ السويس وسفير دولة الامارات، للفائزين بالمراكز الأولى "رجال وفتيات" في فئتي ذوي الهمم والأسوياء، وأعقب ذلك فقرات فنية وترفيهية بكورنيش السويس.حمر"، دائرة مركز شرطة أخميم، نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة.