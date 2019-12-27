"غرق موكب عروسة و24 ضحية".. أبرز أحداث سوهاج في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت محافظة سوهاج خلال عام 2019، حوادث شغلت الرأي العام، في مصر عامة، ومحافظات الصعيد خاصة، بعدما راح ضحيتها 24 شخصًا.

"الخليج 365" رصد أبرز الأحداث التي مرت بها سوهاج خلال العام 2019، في شتى المجالات.

غرق موكب عروسة

شهد شهر يونيو الماضي في مدينة طهطا، انقلاب سيارة تتقدم موكب زفاف "زفة عروسة" في ترعة نجع حمادي بدائرة قسم طهطا بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، ما نتج عنه مصرع 3 أشخاص بينهم العريس وإصابة العروس، بكسور وجروح متفرقة في الجسم.

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"حادث شَطّورة"

وفي شهر أغسطس، لقى 6 أشخاص مصرعهم داخل بئر ماكينة ري بقرية شطورة بمركز طهطا، إذ تبين أنه أثناء قيام "عبدالسيد. ا" 60 عاماً فلاح بتطهير بئر ارتوازي يملكه بقطر مترين وعمق 5 أمتار أصيب باختناق ما نتج عنه وفاته، وحاول 5 أشخاص بينهم نجله، استطلاع الأمر وإنقاذه، إلا أنهم توفوا جميعًا.

طريق الموت "سوهاج - البحر الأحمر"

ولقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين بكسور وجروح، في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج – البحر الأحمر" دائرة مركز أخميم، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

وفي شهر ديسمبر، لقي 6 مواطنون مصرعهم، وأصيب 9 آخريين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج – البحر الأحمر"، دائرة مركز شرطة أخميم، نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة.

