أمطار رعدية وبرق.. موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
تشهد محافظة المنوفية موجة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار رعدية، مصحوبة برياح وبرق، على مناطق عدة، بينما كثفت الأجهزة المعنية من جهودها للتعامل مع الآثار المترتبة على موجة الطقس.
وانتشرت سيارات الكسح في شوارع المحافظة للتعامل مع مياه الأمطار ومنع تكون تجمعات من المياه لتسهيل حركة المرور أمام الأهالي والسيارات.
ووجه محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون رؤساء المدن والقرى بالتحرك السريع لشفط مياه الأمطار من الشوارع لتسهيل حركة المرور على المواطنين بالمحافظة.
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