الجرام يقفز 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر ترتفع في "أسبوع الكريسماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر 15 جنيها للجرام خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسبب زيادة سعر المعدن الخام عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم الجمعة 27-12-2019، إلى 675 جنيها مقابل 660 جنيها الجمعة الماضي.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 578.6 جنيه وسعر الجرام 24 إلى 771.4 جنيه، وزاد سعر الجنيه الذهب 5400 جنيه.

وبرر نجيب، زيادة الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا، مع اقتراب موسم أعياد الميلاد والطلب على الذهب.

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وعالميا، بلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر عند 1513.88 دولار للأوقية (الأونصة) وصعد 0.1% إلى 1512.81 دولار للأوقية بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش.

وفي الأسبوع، ربح الذهب ما يزيد عن 2% مسجلا أفضل أداء منذ أوائل أغسطس، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1517.60 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا ”هناك عمليات تحوط من المخاطر في السوق قبيل نهاية العام. اخترقنا مستوى 1485 دولارا، مما أطلق على الأرجح عمليات شراء لوقف الخسائر ودفع الذهب للارتفاع إلى 1500 دولار في وقت جذاب للسيولة من العام حين تقل أحجام التداول عن المعتاد“.

وبعيدا عن أنباء حول أن روسيا تدرس استثمار جزء من صندوق الثروة الوطني في الذهب، قدم تراجع الدولار قليلا مقابل سلة من العملات الدعم للمعدن الأصفر، إذ يقلص ذلك تكلفته على حائزي العملات الأخرى.