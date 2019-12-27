امرأتان أكاديميتان غربيتان تضربان عن الطعام في سجن إيراني

أعلنت منظمة حقوقية، اليوم الجمعة، أن أكاديميتين غربيتين مسجونتين لدى إيران بتهمة التجسس بدأتا الإضراب عن الطعام في سجن إيفين بطهران.
وأفاد "مركز حقوق الإنسان في إيران"، ومقره في الولايات المتحدة، بأن عالمة الإنسان الفرنسية البارزة من أصول إيرانية، فريبا عادل خواه، والأكاديميةالأسترالية-البريطانية، كايلي مور غيلبرت، أعلنتا الإضراب عن الطعام، وأكد مركز الأبحاث CERI الذي تعمل فيه العالمة فريال هذه الأنباء.
وذكر "مركز حقوق الإنسان" أنه تلقى، عبر شخص لديه "مصادر داخل السجن"، رسالة منالسيدتين المسجونتين تصران فيها على أن هذه الخطوة (الإضراب عن الطعام) تأتي للدفاع عن "الحرية الأكاديمية"، نيابة عن الباحثين الآخرين المسجونين "بصورة غير عادلة باتهامات مفبركة" في الجمهورية الإسلامية.
وأكدت السلطات الإيرانية في يوليو الماضي اعتقال فريال عادل خواه، فيما احتجزت مور-غيلبرت، الأستاذة في جامعة ميلبورن، في أكتوبر 2018 وحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات.
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