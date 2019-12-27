صواريخ أفانجارد الاستراتيجية تدخل خدمة الجيش الروسى

أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الرئيس فلاديمير بوتين، أن منظومة "أفانجارد" للصواريخ الاستراتيجية دخلت الخدمة في الجيش.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أبلغ رئيس روسيا عن نشر أول فوج صاروخي مسلح بأحدث نظام صاروخي استراتيجي"أفانغارد" اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو يوم 27 ديسمبر 2019".
يمر مسار صاروخ "أفانغارد" الفرط صوتي على ارتفاع بضع عشرات من الكيلومترات داخل طبقات الجو الكثيفة.
كما يتميز صاروخ "أفانغارد" بقدرته الفائقةعلى المناورة لمنع وسائل الدفاع المعادية من تحديد مسار هذا الصاروخ وإرسال معلومات عنه لاعتراضه.
وإلى جانب صاروخ "أفانغارد" العابر للقارات والفرط صوتي، كشف الرئيس بوتين العام الماضي في رسالته السنوية إلى البرلمان الروسي، عن مجموعة جديدة من الأسلحة المتطورة الأخرى تتمثل في صواريخ "كينجال"، والصواريخ المجنحة العاملة بمحركات نووية، وغواصات الدرون النووية، والليزر القتالي.
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