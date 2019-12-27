"الكرملين": انفجار ماغنيتوغورسك غير إرهابي

أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الأنباء عن انفجار ماغنيتوغورسك الذي خلف مقتل 39 شخصا نهاية سنة 2018،التي تحدثت عن عمل إرهابي غير صحيحة ولا تتطابق مع الواقع.

وفي معرض جوابه عن سؤال ما

إذا كان الانفجار الذي حدث ليلة 31 ديسمبر عام 2018، وخلف عشرات القتلى، قال بيسكوف: "مثلما أعلن الخبراء، وأصدروا بيانا أكدوا فيه أن معلوماتهم تثبت أن الأنباء التي تحدثت آنذاك عن عمل إرهابي هي مجرد شائعات ولا تتطابق مع الواقع".

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن سبب الحريق في العمارة كان انفجار أنبوب غاز.

هذا وقد أسفر انفجار في مبنى سكني ليلة رأس السنة الماضية في مدينة ماغنيتوغورسك وسط روسيا، عن مصرع 39 شخصا.