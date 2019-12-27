الصين تدعو الهند وباكستان إلى التحلي بضبط النفس

طالبت الصين، اليوم الجمعة، الهند وباكستان بالتحلي بضبط النفس وتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها تصعيد التوتر .
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" خلالالمؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير إعلامية تفيد بأن اشتباكات اندلعت بين الهند وباكستان في كشمير أمس الخميس، وأسفرت عن وقوع خسائر من الجانبين .
وقال شوانغ إن الصين باعتبارها جارا للهند وباكستان، تدعو الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس وتسوية النزاعات سلميا من خلال الحوار، من أجل حماية السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي بشكل مشترك.
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